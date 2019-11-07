МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись в четверг в плюсе на фоне новостей о торговых взаимоотношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,14%, до 7406,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 5890,99 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,81%, до 13286,35 пункта.

Трейдеры более склонны к риску после заявления министра коммерции Китая Гао Фэна о том, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

Влияние на котировки также оказывают итоги заседания Банка Англии. Регулятор ожидаемо охранил базовую ставку на уровне 0,75% и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. При этом Банк Англии сообщил, что готов снизить ставку в случае усиления рисков замедления экономики.

Главный экономист Capital Economics Нил Ширинг (Neil Shearing), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что наличие представителей Банка Англии, которые проголосовали за снижение ставок, создает некоторое напряжение относительно рисков замедления экономики страны.