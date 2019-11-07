МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг выросли в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), подешевели лишь бумаги "Ленты" и "Магнита", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,7%, до 7,23 доллара, "Новатэка" — на 0,65%, до 217,6 доллара, "Лукойла" — на 0,88%, до 96 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,11%, до 8,35 доллара, "Газпром нефти" — на 1,83% — до 33,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 2,88%, до 29,28 доллара, "Северстали" — на 0,42%, до 14,43 доллара, НЛМК — на 1,76%, до 20,78 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,87% — до 1,39 доллара, Сбербанка — на 1,77%, до 15,28 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,9%, до 19,26 доллара.

GDR АФК "Система" увеличились в цене на 0,09%, до 4,62 доллара. Цена бумаг "Магнита" снизилась на 1,37%, до 12,27 доллара, "Ленты" — на 0,76%, до 3,25 доллара.