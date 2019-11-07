КИЕВ, 7 ноя /ПРАЙМ/. Компания British American Tobacco (BAT) намерена восстановить производство табачной продукции на фабрике "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области, заявил в четверг гендиректор представительства компании на Украине Саймон Уэлфорд.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями крупнейших табачных компаний ситуацию на рынке и наращивание экспорта табачных изделий.

"Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки… Мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", — приводит слова Уэлфорда издание "Экономическая правда" в четверг.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым повысила обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розницы на сигареты. После этого крупнейшая табачная фабрика на Украине "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство из-за нерентабельности. В украинской Ассоциации производителей табачных изделий "Укртабак" заявили, что если крупные производители табачной продукции закроют свои фабрики на Украине, то это приведет к потере около 50 тысяч рабочих мест.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка. По итогам первого полугодия нарастила прибыль на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,894 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиарда долларов).