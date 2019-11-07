БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноя /ПРАЙМ/. Аргентина продолжит выплаты по долгу МВФ, но в стране необходимо провести экономические реформы, заявил избранный президент страны Альберто Фернандес в интервью RT.

"Аргентина всегда платила по долгам. Даже когда мы были близки к дефолту, мы сформировали план платежей, мы не говорили "Мы не будем платить". И теперь мы должны сделать то же самое", — заявил он.

При этом он добавил, что властям страны необходимо будет поменять экономическую ситуацию в стране, в том числе для обеспечения данных платежей. "Аргентинская экономика должна восстановиться, должна вернуться к производству, к экспорту и иметь доллары для того, чтобы выполнять свои обязательства", — отметил Фернандес.

Правительство действующего президента Аргентины Маурисио Макри начало переговоры о пересмотре срока платежей по кредиту МВФ после усугубления кризиса в стране на фоне падения курса национальной валюты и ускорения инфляции.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева поздравила нового главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах и выразила готовность работать с ним в вопросе улучшения экономической ситуации в стране.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.