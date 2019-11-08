ВАШИНГТОН, 8 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы закрылись в четверг в плюсе на фоне заявлений Китая и США относительно соглашения по торговле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,63%, до 27664,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3080,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 8424, 887 пункта.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на комментарии официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна относительно развития торгового конфликта США и КНР. Так, Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки крупнейших экономик мира. Позднее чиновники США подтвердили, что готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.