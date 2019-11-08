МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, отыгрывая резкое падение, отмечавшееся днем ранее на фоне оптимизма вокруг торговых отношений между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,45 доллара, или на 0,24%, до 1469,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,19%, до 16,977 доллара за унцию.

В пятницу на рынке золота отмечается коррекционный рост после того, как в четверг падение цены драгметалла достигло 1,6%. Это произошло из-за снижения спроса на более надежное золото после комментария китайской стороны по торговым отношениям с США. Так, официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

При этом, несмотря на последние заявления, эксперты отмечают сохраняющуюся неопределенность в торговых отношениях США и Китая. "У рынка много вопросов по этому поводу, и именно поэтому, несмотря на распродажи, стоимость золота не пробила августовские минимумы", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак (Ilya Spivak).