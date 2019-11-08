МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в третьем квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, до 5,453 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 6,9%, до 7,628 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 8,4%, до 7,736 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 0,1 процентного пункта — до 72,5%.

Комиссионный доход вырос в отчетном периоде на 8,1%, до 6,4 миллиарда рублей относительно показателя годом ранее. В частности, комиссионный доход на срочном рынке вырос на 37% — до рекордного уровня 774 миллиона рублей, комиссионный доход рынка акций вырос на 29,8% — до рекордного уровня в 604,8 миллиона рублей за счет увеличения объемов торгов. Комиссионные доходы на рынке облигаций составили 500,4 миллиона рублей, не показав значительных изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот же показатель на денежном рынке вырос на 0,7% — до 1,651 миллиарда рублей. Комиссионные доходы в сфере расчетно-депозитарных услуг выросли на 16,1% — до 1,301 миллиарда рублей. Прочие комиссионные доходы выросли на 7,7% — до 634,8 миллиона рублей.

При этом на валютном рынке комиссионный доход в третьем квартале снизился на 9,5% относительно показателя годом ранее – до 932,6 миллиона рублей.

Операционные доходы выросли за отчетный период на 8,6%, до 10,664 миллиарда рублей. Операционные расходы за квартал выросли в годовом выражении на 7,6%, до почти 3,776 миллиарда рублей.

"Показатель чистого процентного дохода вырос на 8,7% за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля. Итоговый показатель операционного дохода вырос на 8,6%, достигнув 10,66 миллиарда рублей. Текущие операционные расходы увеличились на 7,6%. Рост операционных расходов остался точно на нижней границе прогнозного диапазона на 9 месяцев 2019 года, который равен 8%. В результате чистая прибыль выросла на 6,8% до 5,45 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова финансового директора, члена правления ПАО "Московская биржа" Максима Лапина.