МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рынок акций РФ после роста накануне с обновлением максимумов в пятницу с утра корректируется вниз.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск снижался на 0,4%, до уровня 2995,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1482 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС обновил накануне максимум за 6 лет (1487,82 пункта), индикатор Мосбиржи — исторический (3009,11 пункта).

Стоимость нефти утром снижается на 0,7%, до 61,84 доллара за баррель по марке Brent.