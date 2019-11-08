МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (сентябрь) 1% 9,5% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (сентябрь) 2,4% 5,5% (факт)
3:10 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (сентябрь) 2,7% 1,4% (факт)
3:30 AUD Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) -3,2% -0,9% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) -8,5% -6,4% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 39,65 млрд юаней 42,81 млрд юаней (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 18,1 млрд евро 19,2 млрд евро (факт)
10:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019) 0,2%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (октябрь) 221,2 тыс 221,2 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) 6,1% -2%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (октябрь) 53,7 тыс 15,9 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (октябрь) 5,5% 5,5%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 84,2 84,9
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) 95,5 95,9
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 691

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 822

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -32,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 383,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 276,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 40,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 33,5 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -40,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -18,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 25,8 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -53,4 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 10 месяцев и октябрь 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY) RUB Московская биржа — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за октябрь

 

 

 

 

 

 

 RUB UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — реестр для ВОСА (03.12.2019, в заочной форме, уменьшение УК на 25 млн акций /цена выкупа 5300 руб зо ао/, див-ды 1П2019) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Урала — СД (предложения акционеров по кандидатам в СД, вопросы подготовки ВОСА)

 

 

 

 