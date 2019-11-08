МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), увеличивается только цена бумаг "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,53%, до 7,19 доллара, "Лукойла" — на 0,83%, до 95,2 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 216,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,06%, до 8,35 доллара, бумаги "Газпром нефти" — на 0,9% до 33,05 доллара.

Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,11%, до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,46%, до 15,21 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк" дешевели на 0,31%, до 19,2 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 1,06%, до 28,97 доллара, "Северстали" — на 1%, до 14,29 доллара, НЛМК — на 0,34%, до 20,71 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшалась на 0,04%, до 12,27 доллара, "Ленты" увеличивались на 0,92%, до 3,28 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,82%, до 4,59 доллара.