МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на фоне неопределенности с торговым соглашением США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 7385,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 5867,78 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,31%, до 13249,79 пункта.

Снижение индексов в пятницу обусловлено неопределенностью в вопросах торгового соглашения между США и КНР. В четверг министр коммерции Китая Гао Фэн сообщил о том, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. В то же время инвесторы предпочитают сохранять осторожность в виду появившейся в СМИ информации, что в Белом доме идея синхронной отмены пошлин встретила сопротивление.

"Переход от торгового перемирия к возможной отмене пошлин важен и предполагает, что Китай и США оказались под неким давлением, чтобы заключить сделку", — сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, второй по величине мировой экономики, которая сдерживает негативную динамику на рынках. Согласно данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в октябре этого года снизился на 0,9%, а импорт — на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось лучше ожиданий аналитиков.