МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует незначительную положительную динамику к евро и иене в пятницу днем в ожидании подробностей готовящейся первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.59 мск курс доллара к иене рос до 109,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,27 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1038 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1049 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 98,22 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. В четверг министерство коммерции КНР заявило том, что важным условием достижения первой части торговой сделки должна быть синхронная отмена повышенных пошлин. Тем не менее, официальных деталей готовящейся сделки, а также сроков ее заключения по-прежнему нет, что заставляет инвесторов сохранять осторожность.

"Когда казалось, что торговая война обострялась, люди покупали доллар в качестве безопасного актива. Теперь, когда торговая напряженность, похоже, ослабевает, люди покупают доллар, потому что экономика США выиграет от этого", — сказал агентству Рейтер главный стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер.