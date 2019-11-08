МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты днем в пятницу снижается против доллара и евро, отыгрывая ухудшение внешней конъюнктуры, определившее падение аппетита к риску, говорят трейдеры.

Перед выходными инвесторы предпочитают покупать валюту, находящуюся около минимумов за несколько месяцев, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.23 мск повышался на 29 копеек, до 63,81 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 70,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль днем снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение конъюнктуры западных торговых площадок.

Западноевропейские биржевые рынки снижаются в пределах 0,25%, американские фондовые фьючерсы – в пределах 0,15%. Основные фондовые индексы мира теряют позиции на фоне ослабления оптимизма в отношении прогресса на торговых переговорах между США и Китаем. В частности, главный торговый советник США Питер Наварро сообщил, что пока нет никакого официального соглашения и окончательное решение будет за американским президентом Дональдом Трампом.

Нефтяные котировки на этом фоне снижаются на 1,6%, до 61,31 доллара за баррель сорта Brent. Кроме торговой неопределенности, продолжают сказываться вышедшие ранее данные по запасам нефти в США. Так, за неделю, завершившуюся 1 ноября, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) увеличились на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 446,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее сильного роста показателя, только на 1,5 миллиона баррелей.

В итоге перед выходными игроки российского рынка покупают валюту, курсы которой находятся неподалеку от минимумов за несколько месяцев (с июля по доллару и с сентября по евро).

Доллар и евро повышаются днем к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Высокодоходные валюты слабеют к доллару, формальным поводом к такой динамике можно считать заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Рублю негатива добавляет и снижение цен на нефть, тем не менее, неделю курс доллара, вероятно, завершит ниже 64 рублей, оценил ситуацию он.

Давление на валюты развивающихся рынков исходит от роста доходностей облигаций США на фоне изменения риторики ФРС и сильной макроэкономической статистики по Штатам, говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

"Это провоцирует глобальный рост доллара и не позволяет рублю продолжить укрепление. Мы ожидаем, что сегодня тенденция может сохраниться, и ориентируемся на курсовой диапазон 63,50-64,50 рубля за доллар и 70-71 рубля за евро", — добавил он.