Цена на золото перешла к снижению после коррекционного роста утром
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к снижению в пятницу вечером после утреннего роста в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,05 доллара, или на 0,14%, до 1464,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,72%, до 16,887 доллара за унцию.
Золото снова начало дешеветь после того, как утром цена поднималась на 0,5% в рамках коррекции. Инвесторы следят за развитием внешнеторговых отношений США и Китая.
Накануне официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.
При этом позднее главный торговый советник США Питер Наварро сообщил, что пока нет никакого официального соглашения, и окончательное решение будет за американским президентом Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/Financial_market/20191108/830524439.html