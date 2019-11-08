МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к снижению в пятницу вечером после утреннего роста в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,05 доллара, или на 0,14%, до 1464,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,72%, до 16,887 доллара за унцию.

Золото снова начало дешеветь после того, как утром цена поднималась на 0,5% в рамках коррекции. Инвесторы следят за развитием внешнеторговых отношений США и Китая.

Накануне официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

При этом позднее главный торговый советник США Питер Наварро сообщил, что пока нет никакого официального соглашения, и окончательное решение будет за американским президентом Дональдом Трампом.