МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижаются, комментарии президента США Дональда Трампа по пошлинам сдерживают торги, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.48 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,16%, до 27629,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,16%, до 8448,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,05%, до 3083,5 пункта

Ранее Трамп заявил, что не согласен на отмену пошлин на китайские товары, хотя Пекин этого хочет, сообщило агентство Рейтер. Ранее на неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины на китайский импорт.

По мнению старшего экономиста Raymond James Скотта Брауна (Scott Brown), которое приводит агентство, напряженность на рынках сохраняется, а после недавнего роста индексов у рекордных уровней некоторое снижение можно считать ожидаемым.

Сдерживает торги и слабая внутренняя статистика. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, увеличился слабее ожиданий — до 95,7 пункта с уровня октября в 95,5 пункта, прогнозировался рост до 95,9 пункта.