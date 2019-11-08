МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Доллар продолжает дорожать в пятницу к евро, но дешевеет к иене на фоне сохранения неопределенности вокруг развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск курс доллара к иене снижался до 109,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,27 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1022 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1049 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 98,32 пункта.

Инвесторы отказываются от активной торговли в пятницу вечером на фоне отсутствия новостей о развитии торговых отношений США и Китая. При этом инвесторы сохраняют оптимизм после комментария министра коммерции КНР Гао Фэна. Он отметил, что важным условием достижения первой части торговой сделки должна быть синхронная отмена повышенных пошлин.

Позднее главный торговый советник США Питер Наварро сообщил, что пока нет никакого официального соглашения, и окончательное решение будет за американским президентом Дональдом Трампом.

"У нас было много неоднозначных заголовков о торговых переговорах США и Китая, особенно о том, будет ли заключена первая фаза торговой сделки… и будут ли снижены действующие пошлины", — заявил агентству Рейтер стратег NatWest Markets Брайан Дайнгерфилд (Brian Daingerfield), отметив, что, в основном, рынком движет неопределенность в торговом конфликте США и КНР.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по индексу потребительских настроений в США в ноябре, которая оказывает небольшое давление на курс доллара. По предварительной оценке показатель увеличился до 95,7 пункта с уровня октября в 95,5 пункта. Хотя аналитики ожидали роста показателя до 95,9 пункта.