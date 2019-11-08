МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость акций ПАО "Алроса-Нюрба" при ликвидации будет приближена к рыночным котировкам, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора АК "Алроса" по финансам и экономике Алексей Филипповский.

"Актуальная цена акций данной компании, если не ошибаюсь, составляла около 66 тысяч рублей за бумагу. Мы считаем, что ликвидационная стоимость будет более или менее соответствовать этим цифрам", — сказал Филипповский, добавив, что права существующих миноритарных акционеров в ходе процесса ликвидации не пострадают.

В настоящее время "Алроса" владеет 97,4878% акций "Алроса-Нюрбы". Оставшиеся 2,5122% акций принадлежат миноритариям. Ценные бумаги котируются на открытом рынке (фондовая секция Московской биржи). Акционеры компании одобрили ликвидацию общества в конце октября, ее срок — не позднее конца 2020 года.

"Алроса-Нюрба" владеет двумя лицензиями на пользование недрами (трубки Ботуобинская и Нюрбинская), однако производственную деятельность самостоятельно не ведет. Весь производственный цикл — от геологоразведочных работ, добычи и обработки алмазного сырья до сортировки, предпродажной подготовки и дальнейшей реализации продукции — осуществляют на условиях подряда структурные подразделения "Алросы". В настоящее время в "Алроса-Нюрбе" работают 30 человек, в основном управленческий персонал.