МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился, корректируясь после достижения в четверг исторического максимума по индексу Мосбиржи и многолетнего пика по индексу РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,17%, до 2973,19 пункта, индекс РТС — на 1,27%, до 1468,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" 19.27 мск рос на 32 копейки, до 63,84 рубля, курс евро – на 20 копеек, до 70,34 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,37%, до 62,05 доллара за баррель.

"Уходящая неделя принесла несколько новых исторических рекордов на российском рынке акций, индекс Мосбиржи впервые преодолел рубеж в 3000 пунктов. И хотя в конце недели на фоне технической перекупленности и коррекции нефтяных цен индекс Мосбиржи откатился назад, мы полагаем, что потенциал для еще нескольких попыток выйти в район новых максимумов сохраняется", — комментирует итоги инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидером роста стали акции ВТБ, которые на вечерних торгах поднялись на 4,4%, до 4,625 копейки – к максимуму с 2018 года.

"Для роста акций ВТБ есть две причины. Первая – бумаги ВТБ отстали от ралли, в котором участвовал рынок. Вторая: вчера банк опубликовал вполне хорошие результаты по МСФО, рынок оценил позитивно, эксперты, в том числе и мы, давали свои рекомендации по бумагам. Кроме того. ВТБ планирует направить на дивиденды 50% от чистой прибыли – это сулит очень хорошую, высокую дивидендную доходность, и это больше, чем сейчас предлагает любой другой банк, например, Сбербанк и ряд других "голубых фишек", — прокомментировал ситуацию РИА Новости старший аналитик "Атона" Михаил Ганелин.

"По нашему мнению, рост акций ВТБ может быть связан с позитивной оценкой финансовой отчетности за третий квартал – компания превзошла ожидания рынка по чистой прибыли за отчетный период. Кроме того, не исключаем, что в ожидании дальнейшего роста рынка, фонды покупают акции с высоким beta (коэффициент, показывающий насколько выше рынка будут расти акции эмитента – ред.), бумаги ВТБ как раз относятся к таковым", — также отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

При этом инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин думает, что пока не увеличится процентная маржа (это возможно в четвертом квартале) рост акций ВТБ не будет устойчивым.

В лидерах роста – акции ДВМП (6,78%), "Мостотреста" (3,32%), ОГК-2 (3,01%), ОВК (1,9%), "М.Видео" (1,12%), "Детского мира" (1,04%) и акции ЛСР (0,81%).

Среди лидеров падения – акции "Русала" (-3,43%), "Полюса" (-2,97%), "Северстали" (-2,32%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,11%), "Роснефти" (-2%), а также акции ТМК (-1,78%), "Газпрома" (-1,75%), X5 (-2,21%), "Магнита" (-1,7%) и акции "Мосэнерго" (-1,7%).

В пятницу свои отчеты представили: Сбербанк по РСБУ за десять месяцев, "Алроса" — по МСФО за январь-сентябрь 2019 года и третий квартал текущего года. Московская биржа сообщила о росте прибыли по МСФО в третьем квартале на 6,8%, до 5,453 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Александр Бахтин из "БКС Премьер" считает, что поводом для спроса на риск на будущей неделе могут стать очередные сообщения о продвижении к заключению первой фазы торговой сделки США и Китая.

В России "Черкизово" опубликует операционные результаты за октябрь 2019 года, "Юнипро" обнародует финрезультаты по МСФО за третий квартал 2019 года, "Интер РАО" представит операционные и финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2019 года, напоминает он.

По его мнению, динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе пройдет в диапазоне 2970-3020 пунктов.

Оба индекса, по сути, начали реализацию "медвежьих" дивергенций на недельных графиках, которая может способствовать еще более масштабной коррекции, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2940-3000 пунктов, добавляет она.