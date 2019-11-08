МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером в пятницу снижается против доллара и евро, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок на фоне падения аппетита к риску, говорят трейдеры.

Перед выходными инвесторы предпочитают покупать валюту, находящуюся около минимумов за несколько месяцев, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.09 мск повышался на 29 копеек, до 63,81 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Рубль днем снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение конъюнктуры западных торговых площадок.

Западноевропейские биржевые рынки снизились в пределах 0,65%, американские фондовые индексы разнонаправленно колебались в пределах 0,2%. Давление исходит от неопределенности в торговых переговорах между США и Китаем. В частности, главный торговый советник США Питер Наварро сообщил, что пока нет никакого официального соглашения, и окончательное решение по уступкам будет за американским президентом Дональдом Трампом. Позже в пятницу президент США заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.

Нефтяные котировки на этом фоне большую часть дня снижались, однако к вечеру предприняли попытки роста — на 0,1%, до 62,38 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге перед выходными игроки российского рынка покупают валюту, курсы которой находятся неподалеку от минимумов за несколько месяцев (с июля по доллару и с сентября по евро).

Доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках сегодняшней сессии американская валюта пытается закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, однако подтверждением пробоя тренда, на наш взгляд, может выступать лишь преодоление долларом сопротивления на уровне 64 рубля, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Пока ему не удалось подняться выше этой отметки, можно констатировать сохранение американской валютой позиций в диапазоне 62,5–64 рубля, в котором она провела последние три недели", — добавил он.

В перспективе следующей недели ожидания дальнейшего сближения переговорных позиций США и Китая, вероятно, останутся основным фактором улучшения рыночных аппетитов к покупке риска, считает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Тем не менее, если стороны не представят инвесторам больше конкретики о сроках подписания "Фазы-1" торгового соглашения, рыночная эйфория может несколько сократиться. Ожидаем в понедельник курс доллара в диапазоне 63,7-64,3 рубля", — оценил перспективы он.