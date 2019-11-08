МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам к уровням закрытия текущей недели и разнонаправленного изменения курса рубля против доллара и евро в рамках динамики форекса, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на 0,2%, до 2978 пунктов, РТС — на 0,3% до 1472,5 пункта, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится на 1 доллар, до уровня 61,3 доллара за баррель, курс евро поднимется на 0,3 цента, до 1,105 доллара, курс доллара снизится на 10 копеек до 63,7 рубля, евро подрастет на 20 копеек до 70,6 рубля, соответственно, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основные фондовые площадки находятся на исторических максимумах, однако рынки не выглядят перегретыми, поскольку интерес к риску поддерживает новостной фон, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Ситуация с ликвидностью на глобальном финансовом рынке сохраняется благоприятной, сигнализируя о достаточном количестве ресурсов для продолжения роста, добавляет он.

Важное влияние на рынок окажут новости о ходе переговоров между США и Китаем по финальному подписанию первой части торговой сделки между странами, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Приближение подписания первой фазы сделки вкупе с возможным ослаблением взаимной хватки в части таможенных тарифов может поддерживать аппетиты к риску на повышенных уровнях, считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

К нему стоит добавить блок макроэкономической статистики из США и Китая, также напоминает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Даже разрешение торговых противоречий между основными мировыми экономиками не снимет опасения относительно замедления мировой экономики. В этом смысле слабая статистика может поддержать "медвежьи" настроения на рынках. Плюс к этому публикуемые цифры могут спровоцировать волну фиксации прибыли по длинным позициям, что также поспособствует коррекционному движению", — говорит он.

На предстоящей неделе стоит обратить внимание на макростатистику, отмечает Дейнека. Во вторник рынки оценят ноябрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии, в среду станут известные данные по объему промышленного производства в сентябре в еврозоне, квартальный ВВП РФ и показатели по инфляции в США в октябре, напоминает аналитик.

В среду же состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в четверг на настроения инвесторов может локально повлиять публикация показателя объема промышленного производства в КНР в октябре, а также предварительная оценка ВВП Германии и еврозоны за третий квартал, отмечает важные события из мира статистики эксперт. А под занавес недели важно обратить внимание на данные по объемам октябрьских розничных продаж и промышленного производства в США, добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"После снятия накопленной технической перекупленности российский рынок на очередной волне аппетита к риску может добраться до новых максимумов в области 3010-3020 пунктов по индексу Мосбиржи. Для масштабной коррекции фундаментальных причин нет. Впрочем, и двигаться вверх прежними темпами нашему рынку непросто. Рекордные высоты делают российский рынок более чутким к новостному фону и более уязвимым перед внешним негативом", — считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Очередные намеки на дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ могут спровоцировать активный рост индексов, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Фондовый рынок продолжил ралли, индекс Московской биржи достиг психологической отметки 3000 пунктов. Настроения у игроков в целом бычьи, количество коротких позиций в целом невелико. Наверх рынок толкает не столько закрытие шортов, сколько корпоративная отчетность и внешний фон", — говорит Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Иван Гуминов из компании "Ронин Траст" при этом полагает, что на следующей неделе российский рынок может оказаться в фазе коррекции после масштабного роста на прошедшей неделе.

"Среднесрочный тренд остается позитивным, глобальные инвесторы по-прежнему с интересом смотрят на недооцененные российские активы. Но, вероятно, на следующей неделе (или как минимум в ее начале) спрос покупателей долгосрочных столкнется с желанием краткосрочных спекулянтов зафиксировать прибыль. Поэтому следующая неделя — хорошее время для формирования долгосрочных портфелей. Ликвидность российских акций повысится, можно будет купить хорошие объемы", — говорит он.

"Мы видим две основные причины для опережения российских акций. Во-первых, в этом году крупные компании во главе с "Газпромом" значительно увеличили дивидендные выплаты, что косвенно может говорить об улучшении корпоративного управления. Сейчас российские компании платят самые щедрые дивиденды в мире – порядка 7% от стоимости акций в год", — отмечает Дмитрий Михайлов из УК "Альфа-Капитал".

"Во-вторых, если наш рынок по-прежнему стоит дешевле 7 по P/E, а глобальный рынок – дороже 16, то более высокая доходность российского рынка — это скорее норма, чем аномалия. Кроме этого, нужно учесть, что в 2020 году российская экономика может ускориться (мы ожидаем увеличения темпов роста ВВП до 2-2,5%), а глобальная продолжит замедляться (до 3,0% или ниже)", — добавляет он.

"В сложившихся обстоятельствах мы осторожно смотрим на перспективы дальнейшего роста на нашем рынке и в основных "голубых фишках". Коррекционные риски растут и, реализовавшись, они могут привести к откату в район 2910 пунктов по индексу Мосбиржи", — говорит Зварич из Промсвязьбанка.

РУБЛЬ "НА КАЧЕЛЯХ"

Рубль "качается на качелях" торговых переговоров, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Позитивные новости позволяют ему укрепляться, а негативные заставляют слабеть. Ситуация со ставкой ЦБ РФ пока существенного влияния на курс не оказывает", — считает он.

Рубль остается сравнительно стабильным, и в отсутствие негативных новостей курс может вернуться к уровню 63,7 рубля за доллар, хотя в среднесрочной перспективе ожидается его возврат в коридор 64-65 рубля и выше, говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Доллар на неделе будет торговаться в коридоре 63-64,5 рубля, оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Если говорить об отдельных идеях в акциях, то по отношению к "голубым фишкам" менее рискованно локально выглядят позиции дивидендных историй в "нефтянке", "фишек" сталелитейного сектора, сильно отставшего от рынка, а также отдельных бумаг в электроэнергетике (ФСК, "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1) и финсекторе (префы Сбербанка, акции ВТБ), рекомендует Зварич из Промсвязьбанка.

По мнению Кочергина из банка "Восточный" на следующей неделе привлекательными будут добывающие отрасли, а среди бумаг – акции "Газпрома", "Лукойла", "Норильского никеля", "Сургутнефтегаза". При этом он считает, что наименее привлекательной окажется золотободыча, а в аутсайдерах — акции "Полюса" и Polymetal.

Кочетков из "Открытие Брокер" уверен, что позитивные новости о переговорах США и Китая будут содействовать инвестициям в сырьевые секторы, включая нефтегазовый и металлургию.

Между тем, популярность защитных бумаг будет ниже, но они также находятся в фокусе внимания инвесторов, так как их повышенная дивидендная доходность становится еще более привлекательной на фоне смягчения денежной политики ЦБ РФ, считает аналитик. "В целом почти все отрасли будут интересны с позиции инвестиций", — резюмирует эксперт.

Гуминов из компании "Ронин Траст" отмечает, что глобальные инвесторы сейчас покупают недооцененные российские активы, поэтому наиболее привлекательными для инвесторов на следующей неделе будут именно фундаментально недооцененные бумаги.

"В нефтяном секторе российского рынка это в первую очередь "Сургутнефтегаз". Бумага продемонстрировала впечатляющий рост в последние недели, но потенциал еще далеко не исчерпан. Также спросом будут пользоваться наиболее ликвидные фишки – "Газпром", Сбербанк, Московская биржа. Бумаги второго эшелона будут отставать", — добавляет он.

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" положительную динамику ожидает в бумагах нефтегазового сектора, прежде всего, в "Газпроме". Аутсайдерами, на его взгляд, будут акции ГМК, "Полюса", Polymetal.

"Российские активы, несмотря на сдержанные комментарии главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной относительно траектории дальнейшего движения ключевой ставки, на горизонте ближайших недель продолжат пользоваться спросом у инвесторов. Тем более, что в конце ноября ожидается объявление параметров новой дивидендной политики "Газпрома", который смог решить основные проблемы, связанные с газопроводом "Северный поток-2", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".