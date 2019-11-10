МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco не ожидает, что недавние атаки дронов на её объекты окажут значительное влияние на бизнес и финрезультаты компании, следует из проспекта эмиссии IPO компании.

"Компания не ожидает, что эти атаки окажут существенное влияние на бизнес, финансовое состояние или финансовые результаты", — говорится в тексте проспекта.

Мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) сообщили 17 августа, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании Saudi Aramco привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявил, что поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.