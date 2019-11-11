МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов в понедельник на неопределенности в развитии торговых отношений между США и Китаем и напряженной ситуации в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,83% — до 2909,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,26%, до 1611,44 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,62%, до 26926,55 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,72%, до 6772,4 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 0,61%, до 2124,09 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,26%, до 23331,84 пункта.

Трейдеры в ходе торгов отыгрывали пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что речи о полной отмене ранее введенных пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идёт, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона. Данное заявление Трампа прозвучало после того, как на минувшей неделе министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

"Торговые переговоры между США и Китаем, похоже, по-прежнему будут определять ежедневные колебания настроений на этой неделе(…) Комментарии президента Трампа выглядели, скорее, как переговорная тактика, нежели реальная угроза", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика OANDA Джеффри Хэлли.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией в Гонконге, где протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.