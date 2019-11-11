МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в понедельник к евро и иене после того, как последние заявления президента США Дональда Трампа не помогли внести ясность в перспективы заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 мск курс доллара к иене снижался до 108,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,27 иены, курс евро к доллару рос до 1,1035 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1016 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,23 пункта.

В пятницу Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое желание высказала китайская сторона. На минувшей неделе министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

"Участники рынка после комментариев президента Трампа стали более осторожными в оценках потенциального положительного воздействия на рост мировой экономики в результате частичной торговой сделки между США и Китаем. Тем не менее, трейдеры, скорее всего, сохранят оптимизм относительно того, что США и Китай приближаются к заключению частичной торговой сделки к концу этого года", — отметил валютный стратег MUFG Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом дополнительную поддержку спросу на более надежную иену в паре с долларом оказывает напряженность в Гонконге. Протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро Гонконга. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.