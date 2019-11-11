МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты умеренно снижается против доллара и евро, отыгрывая ослабление аппетита к активам развивающихся рынков из-за роста геополитических и торговых рисков.

Снижение нефтяных котировок добавляет давления на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск повышался на 16 копеек, до 63,96 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 70,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Рубль днем снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Давление исходит от торговых новостей. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идет, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона.

Негатива в отношения между США и Китаем может добавить обострение в Гонконге, где в ходе операции по разгону протестующих сотрудники правоохранительных органов прибегли к применению огнестрельного оружия, считают эксперты.

Нефтяные котировки днем снижаются на 1,4% — до 61,66 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы опасаются за спрос на энергоресурсы на фоне неопределенности в американо-китайских торговых отношениях.

В итоге доллар и евро повышаются днем к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Курс постепенно приближается к отметке 64 рубля за доллар и в условиях умеренного негатива, вероятно, будет оставаться вблизи текущих уровней, если не найдет поводов для закрепления в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, отметил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Неделя обещает быть спокойной ввиду сокращенной рабочей недели в США (сегодня там выходной в связи с праздником), а также отсутствия публикаций ключевых статданных, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"На этом фоне динамика курса рубля будет по большей части зависеть от политических новостей. Мы ожидаем консолидацию пары с долларом вблизи текущих уровней в диапазоне 63,5-64 рублей", — оценил он.

В среднесрочной перспективе доллар способен и далее торговаться в диапазоне 63-65 рублей, который выглядит равновесным для текущих фундаментальных показателей РФ и рыночных индикаторов, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Что касается сегодняшнего дня, то из-за выходного в США ликвидность может несколько снизится, и курс останется вблизи 64 рублей за доллар", — оценил он.

Если ситуация в Гонконге не ухудшится, валюты развивающихся рынков будут торговаться в боковом тренде, а курс доллара останется около 64 рублей, оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research.