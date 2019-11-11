МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Объем продаж компании Alibaba по итогам крупнейшей в мире 24-часовой глобальной онлайн-распродажи по случаю дня холостяка в Китае составил 268,4 миллиарда юаней (38,4 миллиарда долларов), побив все предыдущие рекорды, свидетельствуют официальные данные компании.

Объем продаж оказался на 24,6% больше, чем в прошлом году, когда показатель составил 30,8 миллиарда долларов. За первые 12 часов распродажи компания продала товары на сумму в 26,4 миллиарда долларов.

В этом году фестиваль проводится уже в 11 раз, он стартовал в полночь по Пекину 11 ноября (воскресенье 19.00 мск), и только за первую минуту распродажи китайская платформа продала товаров на сумму более 1 миллиарда долларов.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 90-х годов XX века в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были в основном мужского пола и не имели подруг жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию, и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние 10 лет мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.