МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара слабо изменяется по отношению к другим основным мировым валютам во вторник утром в ожидании выступления президента США Дональда Трампа, который должен прокомментировать ход обсуждения взаимных торговых вопросов с китайской стороной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене повышается до 109,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,04 иены, курс евро к доллару растёт до 1,1035 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1032 доллара, курс фунта стерлингов растет до 1,286 доллара за фунт с 1,2851 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 98,22 пункта.

Мировые инвесторы ждут выступления Трампа позднее во вторник в надежде на новые комментарии касательно торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Трейдеры надеются, что американский лидер прояснит позицию США после того, как в выходные он сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из Китая не идет.

Британский фунт тем временем укрепляется на фоне политических новостей из Великобритании. Так, накануне лидер британской "Партии Brexit" Найджел Фарадж заявил, что она не будет конкурировать с Консервативной партией за 317 мест в парламенте, которые занимают тори. Свое решение он объяснил тем, что конкуренция между "Партией Brexit" и консерваторами может привести к тому, что сторонники выхода страны из ЕС могут совсем лишиться парламентских кресел.