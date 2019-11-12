МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно колеблется во вторник утром в ожидании новых заявлений по торговле между США и Китаем в ходе выступления американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,65 доллара, или на 0,08%, до 1455,75 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1457,75 доллара. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,06%, до 16,812 доллара за унцию.

Внимание мировых инвесторов сосредоточено на выступлении Трампа, которое состоится позднее во вторник. Трейдеры ждут новых комментариев американского лидера касательно торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. При этом в выходные Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из Китая не идет.

"Новые события в торговой войне между США и Китаем или любые данные, указывающие на уровень инфляции, будут влиять на цены на золото", — сказал агентству Рейтер старший менеджер международного отдела ABC Bullion Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell).