МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику во вторник в ожидании выступления президента США Дональда Трампа с комментарием торговых отношений с Китаем, а также на фоне макростатистики из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск индекс FTSE 100 растёт на 0,22%, до 7345,25 пункта, французский CAC 40 — также на 0,22%, до 5906,92 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,48%, до 13260,68 пункта.

Трейдеры отыгрывают вышедшую ранее во вторник статистику из Великобритании и Германии. Так, британское бюро национальной статистики (ONS) сообщило, что безработица в стране в июле-сентябре неожиданно снизилась — до 3,8% с 3,9% в июне-августе. Кроме того, Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до минус 2,1 пункта с минус 22,8 пункта в октябре, хотя ожидался рост всего до минус 13,2 пункта.

Инвесторы также ждут выступления Трампа, которое состоится позднее во вторник. Трейдеры надеются на новые комментарии американского лидера касательно торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и готовящейся первой части торгового соглашения.

Эксперты сохраняют некоторый скептицизм относительно возможного развития событий. Так, старший экономист по развивающимся рынкам компании Capital Economics Уильям Джексон (William Jackson), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что первая часть соглашения не решает структурных проблем, которые лежат в основе торговой войны между странами.