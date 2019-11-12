МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в ожидании новых сигналов в торговых отношениях между США и Китаем, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.12 мск вторника рос на 10 копеек — до 63,99 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 70,55 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,64% — до 62,58 доллара за баррель.

РУБЛЬ В МИНУСЕ

Курс рубля начал торговый день с небольшого укрепления к доллару и евро, после ослабления в пятницу и понедельник. Однако днем динамика отечественной валюты изменилась. К текущему моменту рубль к доллару снижается на 0,2%, к евро – на 0,1%.

Коридор для доллара немного вырос и составляет 63,5-64,5 рубля, отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия снижается на 0,2%, южноафриканский рэнд растет на 0,33%, турецкая лира – на 0,07%.

Внешний фон по-прежнему создает определенные риски для рубля, считают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

Источником негатива остаются политические темы, в частности, риторика вокруг торговых переговоров между США и Китаем, которая в последние дни была довольно напряженной, поясняют свою точку зрения они.

В остальном факторы, оказывающие в настоящее время влияние на рубль, остаются сбалансированными, не создавая существенных предпосылок для изменения курса рубля, отмечают аналитики. "Волатильность российской валюты снизилась до рекордно низких отметок с начала 2014 года", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

Дополнительных драйверов для влияния на рубль пока нет, рынки в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в 20.00 мск с речью по экономике США, отмечает начальник Управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

До вечера эксперт ожидает торги в текущем диапазоне: 63,7-64,2 рубля к доллару и 70-71 рубль к евро.

"Сегодня в фокусе внимания глобальных инвесторов будет выступление Дональда Трампа в Конгрессе, в рамках которого может быть анонсирована новая налоговая реформа в преддверии президентской гонки 2020 года, что позитивно для доллара США. В данных спокойных условиях рубль может еще задержаться на текущих уровнях, но его возврат к 63,5 рубля за доллар будет затруднителен из-за фундаментальных факторов", — также отмечает начальник аналитического управления Банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

При этом аналитик ожидает ослабления рубля до 64,5 рубля в перспективе ближайших нескольких недель.