МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара после более слабой утренней динамики днём перешел к стабильному росту по отношению к другим основным мировым валютам перед выступлением президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 мск курс доллара к иене повышается до 109,17 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,04 иены, курс евро к доллару опускается до 1,1027 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1032 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 98,29 пункта.

Внимание мировых рынков сосредоточено на выступлении Трампа, которое состоится позднее во вторник. Трейдеры надеются на новые комментарии американского лидера касательно торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и готовящейся первой части торгового соглашения стран.

"Рынок, очевидно, весьма обеспокоен тем, продвигается ли подготовка к первой части соглашения или нет, поэтому на эту речь возлагаются большие надежды", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега-аналитика Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley). Она добавила, что Трамп может быть "очень импульсивным" и, следовательно, очень трудно предсказать, чего ждать.

В то же время снижение курса евро ограничивает макростатистика, согласно которой индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до минус 2,1 пункта с минус 22,8 пункта в октябре, хотя ожидался рост всего до минус 13,2 пункта.