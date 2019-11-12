МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник умеренно растут, инвесторы ожидают выступления президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,05%, до 27705,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 8481,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3093,2 пункта.

Трейдеры оптимистично настроены перед выступлением американского президента Дональда Трампа, которое состоится позднее во вторник. Участники торгов ожидают, что Трамп даст некоторые комментарии относительно развития внешнеторговых отношений с Китаем. В выходные американский президент сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из Китая не идет.

"Я не могу представить, чтобы Трамп не был оптимистично настроен в отношении торговой сделки или перспектив развития экономики. Это должно помочь стабилизировать рынок после вчерашнего снижения, которое было вызвано… фиксацией прибыли", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Акции Micron Technology и Nvidia, чье производство зависит от Китая, дорожают примерно на 1,7% и 0,8% соответственно.

Инвесторы также ожидают статданные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что показатель в октябре в годовом выражении остался на уровне сентября в 1,7%, а в месячном — увеличился до 0,3% с 0,1%.