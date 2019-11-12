МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти во вторник вечером, так как инвесторы ожидают, что американский президент Дональд Трамп прояснит ситуацию по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск курс доллара к иене повышается до 109,17 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,04 иены, курс евро к доллару опускается до 1,1011 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1032 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,16%, до 98,36 пункта.

Инвесторы ожидают выступления Дональда Трампа, в рамках которого американский президент может дать некоторые комментарии относительно торгового конфликта США и Китая. В выходные /Трамп заявил, что речи о полной отмене импортных пошлин США на китайские товары речь не идет, что усилило напряжение на рынке.

Главный стратег по фиксированным доходам в Raymond James Кевин Гиддис (Kevin Giddis), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что все внимание сегодня будет приковано к выступлению Трампа. Он отметил, что, вероятно, Трамп либо обнадежит инвесторов относительно перспектив развития торгового конфликта, либо поставит под сомнение возможность заключения торговой сделки.