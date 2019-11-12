МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился третью торговую сессию подряд в рамках коррекции.

"Голубые фишки" в основном снизились, хотя некоторые бумаги отыграли ростом корпоративный позитив.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,35%, до 2951,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1449,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ, НЕСМОТРЯ НА МИР

Российский фондовый рынок продолжил корректироваться вниз третий день подряд после недавнего обновления основными биржевыми индексами максимумов — многолетнего (по РТС) и исторического (по индексу Мосбиржи).

При этом внешние рынки подавали позитивные сигналы. Западноевропейские биржевые рынки растут вечером на 0,6-0,8%, американские индексы – на 0,2-0,5%. Трейдеры ждут, что американский президент Дональд Трамп в сегодняшнем выступлении прояснит ситуацию с торговыми переговорами США и Китая.

Нефтяные котировки на этом фоне вечером также растут — на 0,4%, до 62,44 доллара за баррель сорта Brent.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены оказались акции "ЮТэйра" (+15,8%) после заявления главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банк не намерен банкротить авиакомпанию и согласовал план ее финансового оздоровления

Также выросли акции "Ростелекома" (+6,1% "обычка", +6,2% "префы") на фоне новостей, что совет директоров оператора связи на заседании 13 ноября рассмотрит вопросы, связанные с консолидацией 100% ООО "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2). Возможно, будут подробно обсуждаться условия сделки, отметила Анна Куприянова из ITI Capital.

После закрытия фондовых торгов стало известно, что ФАС РФ удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2.

Также подорожали акции "Роснефти" (+1,8%), "Алросы" (+1,9%), ММК (+1,3%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-2,6%), "Полюса" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), Сбербанка (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра инвесторам стоит обратить внимание на макроэкономическую статистику, считает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер". Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на завтра – 2950-2985 пунктов, оценил он.

Завтра индекс Мосбиржи попробует снова протестировать уровень в 3000 пунктов, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"Рост рынка завтра стоит ожидать преимущественно в первой половине дня, а ближе к вечеру возможна небольшая фиксация прибыли на случай разочаровывающих заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. Пока доллар нацеливается на уровень 64,5 рубля, что выглядит вполне достижимым с учетом роста индекса доллара, динамика индекса РТС в ближайшие дни должна отставать от динамики индекса Мосбиржи", — добавил он.

Оба основных российских фондовых индекса продолжают выход из зон перекупленности и обладают потенциалом снижения, целями которого могут стать уровни 2875 и 1415 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, соответственно, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2935-2985 пунктов добавила она.