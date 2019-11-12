МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Банк ВТБ выкупит голосующие акции "Ростелекома" в рамках допэмиссии по цене 93,21 рубля за бумагу, сообщил РИА Новости источник в профильном ведомстве.

"93,21 рубля", — сказал он о цене акций в рамках допэмиссии.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант" предполагается, что ВТБ выкупит около 708 миллионов акций "Ростелекома" в рамках допэмиссии. Таким образом, совокупная цена акций составит около 66 миллиардов рублей. По данным газеты, одновременно с выкупом допэмиссии ВТБ, дочка "Ростелекома" — "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB (владеет 55% Tele2) заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге". Еще 45% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелеком" выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами. Источник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил РИА Новости основные параметры сделки.

Федеральная антимонопольная служба во вторник удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2.

Президент РФ в начале октября подписал указ об увеличении доли участия "Ростелекома" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций "Ростелекома", при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

В настоящее время крупнейшим акционером "Ростелекома" является государство в лице Росимущества, владеющее 45,04% уставного капитала (48,71% обыкновенных акций), ВЭБу принадлежит 3,96% уставного капитала (4,29% обыкновенных акций), "дочке" оператора — ООО "Мобител" — 12,01% капитала (10,49%).