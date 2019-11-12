МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом во вторник, так как инвесторы ожидали комментариев американского президента Дональда Трампа относительно торгового конфликта с Китаем, инвесторы также обратили внимание на внутренние статданные, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,52%, до 7366,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5919,75 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,65%, до 13283,54 пункта.

На рынке во вторник преобладали рисковые настроения, так как инвесторы ожидали комментариев американского президента Дональда Трампа относительно развития внешнеторгового конфликта США и Китая. Выступление проходит после закрытия европейских бирж.

Поддержку европейским индексам также оказывал ряд статистик по региону. Так, безработица в Великобритании в июле-сентябре неожиданно снизилась до 3,8% в месячном выражении. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне июня-августа в 3,9%.

Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до минус 2,1 пункта с минус 22,8 пункта в октябре. Хотя аналитики ожидали роста показателя только до 13,2 пункта.