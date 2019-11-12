МОСКВА, 12 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером снижается против доллара и евро, несмотря на внешний позитив.

Снижение спроса на рублевые активы и коррекция фондового рынка РФ давят на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.48 мск повышался на 28 копеек, до 64,17 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 70,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Рубль вечером снижается к доллару и евро на фоне снижения спроса на рублевые активы. Коррекционное снижение российского рынка акций отмечается третий день подряд, что наложило отпечаток на курс рубля. Инвесторы понемногу уходят в валюту, фиксируя прибыль на фондовом рынке.

При этом внешний позитив игнорируется участниками торгов. Западноевропейские биржевые рынки выросли во вторник на 0,4-0,7%, американские индексы повышаются на 0,1-0,4%. Нефтяные котировки прибавляют 0,3%, до 62,34 доллара за баррель сорта Brent.

Определенное давление на рубль оказали макроэкономические данные РФ. Так, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре 2019 года сократилось на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 65,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса РФ при этом сократилось на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 138,6 миллиарда долларов.

В итоге доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти при этом колебалась в районе уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В свою очередь, завтра Минфину РФ, вероятно, снова удастся провести аукционы по размещению ОФЗ с неплохими результатами, что окажет курсу российской валюты косвенную поддержку. Ожидаем движения курса доллара в диапазоне 63,8-64,3 рубля", — добавил он.

Волатильность рубля сегодня опустилась до минимальных показателей с 2014 года, отметила Елена Чижевская из РФИ банка. "В целом фон для российской валюты стабильный, предпосылок к ее росту или падению нет", — добавила она.

Закрепление доллара выше 64 рублей подтвердит пробой краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов сентября, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это откроет доллару дорогу в район уровня 65 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением. При этом с фундаментальной точки зрения в текущий момент рубль выглядит несколько переоцененным, а более адекватным для курса доллара выглядит район 65-66 рублей", — добавил он.