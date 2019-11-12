БРАЗИЛИА, 12 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, подал в Минфин РФ проекты в рамках законопроекта для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, сообщил РИА Новости глава компании Андрей Гурьев.

"Фосагро" – активный участник сферы СЗПК. Мы уже подали и валидировали в Минфине основные производственные проекты группы. Самый крупный из них, безусловно, строительство современного завода комплексных минеральных удобрений и электростанции в Ленинградской области – ключевой проект стратегии развития "Фосагро" до 2025 года", — сказал он.

Гурьев уточнил, что на базе существующего производства филиала АО "Апатит" в Волхове планируется строительство фактически нового завода, в результате чего "Фосагро" сможет увеличить производство комплексных минеральных удобрений на 700 тысяч тонн ежегодно. Инвестиции в проект со стороны "Фосагро" превысят 430 миллионов долларов.

Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов от 5 миллиардов рублей.

Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности — это индивидуальный проектный режим.