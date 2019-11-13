ВАШИНГТОН, 13 ноя /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы во вторник продемонстрировали умеренный либо нейтральный рост после выступления президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.09 (0.09 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) продемонстрировал нейтральную динамику 0,00% и находился на отметке 27691,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,26% — до 8486,090 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 3090,96 пункта.

На ситуацию на рынке повлияло выступление президента США Дональда Трампа, который, с одной стороны, заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а, с другой, что готов существенно повысить пошлины на китайскую продукцию, ввозимую в США, если эта сделка заключена не будет.