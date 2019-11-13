БРАЗИЛИА, 13 ноя /ПРАЙМ/. "Фосагро" пока не видит необходимости выходить на долговой рынок или размещать облигации, сообщил РИА Новости гендиректор компании Андрей Гурьев.

"Пока такой необходимости нет, но мы будем внимательно смотреть за глобальной конъюнктурой, и если на рынке появятся уникальные предложения, то попробуем ими воспользоваться", — ответил он на вопрос, есть ли у "Фосагро" необходимость выхода на долговой рынок и размещения облигаций.

Группа "Фосагро " включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.