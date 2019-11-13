МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к евро и иене после заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 мск курс доллара к иене рос до 109,07 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1016 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1007 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,01%, до 98,31 пункта.

В среду трейдеры отыгрывают неоднозначное выступление Трампа. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой — что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится.

Валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что в выступлении Трампа не было деталей по готовящемуся торговому соглашению с Китаем, и заявление ограничилось "сильной риторикой".