МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после того, как заявления американского президента Дональда Трампа по торговле с Китаем не оправдали ожидания рынков и способствовали увеличению спроса на более надежный драгметалл, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,95 доллара, или на 0,55%, до 1461,65 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,99%, до 16,858 доллара за унцию.

В среду инвесторы отдают предпочтение более надежному золоту и отказываются от акций компаний после того, как выступление президента США Дональда Трампа не внесло ясности в перспективы торговых отношений между США и Китаем. Трамп сказал, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, однако, если сделка не состоится, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

Аналитики MC Markets, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что заявление Трампа никак не помогло прояснить ситуацию в торговле, "но поддержало стоимость золота".