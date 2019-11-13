События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 ноября
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (ноябрь)
|-5,5%
|4,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (3кв2019)
|0,6%
|0,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,1% (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|1,7%
|1,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|-0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (октябрь)
|-0,8%
|-1,2%
|предв.
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,41%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|-0,3%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|2,4%
|2,4%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,3%
|19:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (октябрь)
|83 млрд долл
|-132,5 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2019)
|0,9%
|1,6%
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|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|ММК — СД (новая редакция дивидендной политики)
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|RUB
|Татнефть — СД (о созыве ВОСА)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) — див-д 2018
|40,11 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Ростелеком — СД (о повестке дня ВОСА, одобрение изменения доли Ростелекома в ООО "Т2 РТК Холдинг" /Tele2/)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191113/830540892.html