МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (ноябрь) -5,5% 4,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (3кв2019) 0,6% 0,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,1% (факт)
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 1,7% 1,6%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (октябрь) -0,8% -1,2%
предв. EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,41%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 0,4% -0,3%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 2,4% 2,4%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,1% 0,3%
19:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (октябрь) 83 млрд долл -132,5 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (3кв2019) 0,9% 1,6%

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — СД (новая редакция дивидендной политики)

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (о созыве ВОСА) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) — див-д 2018 40,11 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Ростелеком — СД (о повестке дня ВОСА, одобрение изменения доли Ростелекома в ООО "Т2 РТК Холдинг" /Tele2/)

 

 

 

 