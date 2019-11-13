МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов в среду из-за неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем, а также на корпоративной отчетности в Японии и напряженности в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 2905,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,01%, до 1614,3 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — упал на 1,82%, до 26571,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,81%, до 6698,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,86%, до 2122,45 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,85%, до 23319,87 пункта.

В среду трейдеры отыгрывали неоднозначное выступление Трампа. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой — что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится.

"Индекс Nikkei упал, поскольку оптимизм вокруг торговых переговоров между США и Китаем ослаб, и распродажи акций в КНР отразились на рынке", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Кроме того, трейдеры в Японии обратили внимание на финансовую отчетность японского автопроизводителя Nissan Motor, чистая прибыль которого в первом полугодии 2019-2020 фингода упала почти в 4 раза, до 600 миллионов долларов. Акции компании подешевели на 0,5% по итогам торгов.

Дополнительное давление оказала напряженная ситуация в Гонконге. Полиция Гонконга задержала 287 человек за участие в протестах, которые прошли в понедельник во многих районах и в ряде университетов города.