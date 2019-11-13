МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в среду на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации с торговыми отношениями с Китаем, а также напряженности в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск индекс FTSE 100 снижался на 0,53%, до 7327,33 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5890,64 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,81%, до 13174,17 пункта.

В среду мировые инвесторы предпочитают сохранять осторожность из-за последних заявлений Трампа. С одной стороны, он заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, а с другой — что готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится.

Кроме того, напряженность в Гонконге оказывает давление на настроения мировых инвесторов. Управление по вопросам образования Гонконга объявило в среду, что все школы города в четверг будут закрыты в связи с протестами и транспортным коллапсом, который они вызвали в разных районах города.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Великобритании и еврозоны. Так, данные бюро национальной статистики Великобритании указали на то, что годовая инфляция в стране в октябре замедлилась до 1,5% с 1,7% месяцем ранее, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 1,6%.

Европейское статистическое агентство Евростат сообщило в свою очередь, что объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — опустился на 1,7%. При этом эксперты прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,3% в месячном исчислении, а в годовом выражении — на 2,3%.