МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к иене и евро в среду днём несколько снижается, инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.08 мск курс доллара к иене снижается до 108,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109 иен, курс евро к доллару растёт до 1,101 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1007 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 98,32 пункта.

Рынки продолжают оценивать выступление Трампа, которое не внесло достаточной ясности в перспективы торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Трамп заявил, что ожидает скорого заключения торгового договора с Китаем, однако если этого не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

"Рынок ожидал чего-то более позитивного от Трампа, но он этого не предоставил", — цитирует агентство Рейтер мнение портфельного менеджера Legal & General Investment Management Джастина Онуэквуси (Justin Onuekwusi). Эксперт отметил, что если в последние недели допускалась возможность сдвига в позитивную сторону, но теперь к рынкам пришло осознание, что риски никуда не ушли.

Позднее в ходе торгов ожидается макростатистика из США. Так, минтруд страны сообщит данные об инфляции в США в октябре. Аналитики ожидают, что годовой показатель остался на сентябрьской отметке в 1,7%. Вечером министерство финансов опубликует данные о состоянии бюджета страны в октябре. По прогнозу аналитиков, дефицит бюджета страны за этот месяц составил 133 миллиарда долларов против профицита сентября в 82,77 миллиарда.