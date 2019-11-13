МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро из-за негативного внешнего фона и отсутствия внутренних факторов поддержки, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск среды рос на 6 копеек — до 64,29 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 70,78 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,1% — до 61,38 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ СНИЖЕНИЕ

Ослабление валют развивающихся рынков и жесткая позиция президента США Дональда Трампа в торговых переговорах с Китаем создали негативный фон для рубля, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

В ходе торгов в первой половине дня рубль максимально снижался на 0,4% к доллару и на 0,5% к евро. Днем курс рубля частично компенсировал потери и к текущему моменту снижается к доллару на 0,1%, к евро – на 0,2%.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия снижается на 0,62%, южноафриканский рэнд — на 0,76%, при этом турецкая лира поднимается на 0,2%.

"Рынки не услышали ничего нового во вчерашней речи президента США Дональда Трампа, доллар продолжил умеренный рост к широкому спектру активов на фоне растущих долларовых процентных ставок", — считает Олег Кочетков из МТС Банка.

ПРОГНОЗЫ

Ожидания по предварительной торговой сделке между США и КНР, а также интерес к предстоящему IPO Saudi Aramco, данные отчетности американских и европейских компаний – на стороне инвесторов в "риск", отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

В краткосрочном периоде возможно продолжение снижения курса рубля к доллару с целевым диапазоном закрытия сегодняшних торгов на уровне 63,75-64,44 рубля, однако в перспективе до конца недели возможно усиление консолидационных настроений на валютном рынке, считает аналитик.

Дмитрий Полевой из РФПИ допускает в среду сохранение курса в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар.

Сегодня в 16.45 мск выходит важная статистика по динамике потребительской инфляции в США, напоминает Кочетков из МТС Банка. Поскольку ФРС заняла неопределенную позицию, сейчас рынки особенно остро реагируют на поступающие данные, отмечает он. Сильные цифры способны вызвать резкий рост доллара в краткосрочном плане, и наоборот, слабые цифры – снижение, добавляет эксперт.

На этом фоне Кочетков ориентируется на более широкий диапазон пары с долларом — 63,8-64,8 рубля и пары с евро — 70-71 рубль.