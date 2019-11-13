МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,26 млн барр

 

 
1:50 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,3% 0,2%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,3% 0,8%
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (октябрь) -2% -4%
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (октябрь) 14,7 тыс 15,0 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (октябрь) 26,2 тыс

 

 
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (октябрь) 5,2% 5,3%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь) 5,4% 5,4%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь) 5,8% 5,4%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (октябрь) 5,6%

 

 
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,2%

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,4% -0,6%
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (3кв2019) 0% 0,9%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2019) -0,1% -0,1%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,3%

 

 
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (октябрь) -0,1% -0,1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 0,1% 0,1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь) 0,2% 0,2%
12:00 CNY Китай — Объём выданных займов 1,69 трлн юаней

 

 
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (октябрь) 3,0% 3,4%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,2% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) 3,1% 3,7%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)

 

 

 0,2%
12:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,1% 1,1%
13:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) -0,3% 0,2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 215 тыс
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) -0,3% 0,3%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,1%
17:10 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
18:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 7,929 млн барр 1,6 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,714 млн барр

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
17:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.11) 542,9 млрд долл (на 01.11)

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB КТК /Кузбасская Топливная Компания/ — операционные и финансовые результаты по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НК РуссНефть — аукцион по продаже банком непрофильных активов "Траст" всех кумулятивных привилегированных акций РуссНефти (25% УК, 3-мя лотами: два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг)

 

 

 

 

 

 

 RUB РУСАЛ — ВОСА (решение по предлагаемым годовым лимитам по длящимся связанным сделкам на 2020-2022)

 

 

 

 