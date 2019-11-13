МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после выступления американского президента Дональда Трампа с комментариями относительно развития торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.52 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) уменьшается на 0,24%, до 27623,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 8454,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3083,31 пункта.

Инвесторы обращают внимание на неоднозначные комментарии Трампа относительно развития торговых отношений с Китаем. Накануне он заявил, что ожидает скорого заключения договора, однако подтвердил, что если этого не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

"На протяжении нескольких недель нам казалось, что договор скоро будет подписан, а теперь у нас есть комментарии, которые вернули нас туда, где мы и были", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

На торги акциями влияет и статистика инфляции в США. Показатель в октябре неожиданно увеличился на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% в месячном.