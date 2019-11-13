МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после комментариев американского президента Дональда Трампа относительно развития внешнеторговых отношений с КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,25 доллара, или на 0,84%, до 1465,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,11%, до 16,878 доллара за унцию.

Накануне Трамп заявил, что ожидает скорого заключения торговой сделки с КНР, однако подтвердил, что если этого не произойдет, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены. Соответствующие заявления ослабили надежды инвесторов на скорое заключение торгового соглашения и увеличили рост спроса на золото, которое традиционно считается надежным активом.

Кроме того, спрос на золото также поддерживается напряженностью в Гонконге. Полиция Гонконга задержала 287 человек за участие в протестах, которые прошли в понедельник во многих районах и в ряде университетов города.

"Все, что связано с торговыми переговорами между США и Китаем, будет оказывать влияние на настроения", — отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он также заявил, что протесты в Гонконге представляют серьезные геополитические риски, что также будет поддерживать котировки золота.