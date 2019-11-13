МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в среду вечером на фоне неопределенности вокруг торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.05 мск курс доллара к иене снижается до 108,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109 иен, курс евро к доллару растет до 1,1009 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1007 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 98,3 пункта.

Инвесторы с настороженностью отнеслись к выступлению американского президента Дональда Трампа. Накануне Трамп заявил, что ожидает скорого заключения договора с Китаем, однако подтвердил, что если этого не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

"Президент США просто предположил, что первая фаза соглашения, возможно, будет подписана в ближайшее время, и что Китай хочет этого очень сильно", — заявил агентству Франс Пресс аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Кроме того, согласно сообщению министерства труда страны инфляция в США в октябре увеличилась — до 1,8% в годовом выражении и 0,4% в месячном. Теперь трейдеры пребывают в ожидании доклада министерства финансов США, которое позднее в среду сообщит данные о состоянии бюджета страны в октябре. По прогнозу аналитиков, дефицит бюджета за этот месяц составил 133 миллиарда долларов против профицита сентября в 82,77 миллиарда.